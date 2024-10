Sejusp intensifica segurança em MS para as eleições de domingo

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) dará início, às 6h de domingo (6), à Operação Eleições 2024, que tem como objetivo a segurança e a tranquilidade da população durante o pleito eleitoral.

No total, serão 2.717 policiais, 286 viaturas e quatro aeronaves empregados em reforço às ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida nos 79 municípios e 54 zonas eleitorais do Estado.

O secretário-executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, deu mais detalhes da operação nesta quinta-feira (3). "Além desse grande efetivo, vamos empregar ainda 286 viaturas e teremos a disponibilidade de quatro aeronaves. Equipes especializadas também estarão de prontidão para apoiar em situações críticas que possam ocorrer. Todas equipes estão reforçadas para fazer o melhor atendimento", explicou.

O centro da operação será o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, onde as polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estarão integrados.

"Na Capital e cidades onde existe delegacia da Polícia Federal, quem identificarmos como infrator eleitoral, vamos encaminhar para lá. Onde não há, essa pessoa vai para a Polícia Civil. São 600 policiais civis empenhados em todo o Estado", explicou o coordenador da operação na Polícia Civil e diretor do DPE (Departamento de Polícia Especializada), Ivan Barreira.

Será reforçado o policiamento preventivo e repressivo em locais de votação, vias públicas e estações de transporte, além da realização de ações de inteligência com constante monitoramento de informações para prevenir e combater crimes eleitorais.

"Toda preocupação em termo de segurança foi muito bem planejado, um comando integrado, e a Polícia Militar vai atuar em massa. Todo grande evento escalamos extraordinariamente nosso efetivo para manter a segurança. Nos desdobramos e empregamos todo o efetivo", comentou o comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes.

