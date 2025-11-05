Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena salta para R$ 48 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (4), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 48 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.936 foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira, dia 6 de outubro.
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 61 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 34.125,04. A quadra registrou 5.298 vencedores e cada ganhador vai receber um prêmio de R$ 647,65.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
