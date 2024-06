Seminário discute realidade socioeconômica da população vulnerável em MS

Um seminário que ocorre nesta quarta-feira (12), no Tetro Glauce Rocha com participação de autoridades e profissionais da área da assistência social e direitos humanos, irá discutir a realidade socioeconômica da população vulnerável no Estado visando alcançar pessoas que não estão nos bancos oficiais de dados, como o CadÚnico (Cadastro Único) e não recebam nenhum tipo de benefício social.

O Grupo de Trabalho para levantamento desses dados foi instituído considerando a necessidade de aprimoramento das políticas públicas na área de assistência social e liderado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

“Com isso, essa pessoa em vulnerabilidade social, poderá ser contemplada com o programa mais adequado ao seu perfil”, explica a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

