Setembro tem eclipse, passagem de cometa e mais; confira

Setembro chegou, e junto dele, uma série de fenômenos astronômicos deve marcar a passagem do mês, que contará com um eclipse lunar parcial, passagem de cometa, conjunção de planetas com a Lua e muito mais.

As informações são do guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), elaborado desde 2016 e que traz detalhes sobre os eventos, como datas, horários e posições no céu.

Os dois eventos mais chamativos ocorrem no início e fim do mês. No dia 17 de setembro acontece uma Superlua cheia, quando a Lua se encontra no ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Na mesma data acontece um eclipse lunar parcial, que deve ser pouco perceptível a olho nu, que já afetará apenas 0,08% da superfície lunar.

Na última semana do mês será possível ver a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que tem grande potencial de brilho no céu noturno. O objeto deverá chegar em seu ponto mais próximo do Sol em 27 de setembro.

Outra série de fenômenos marcantes serão as conjunções celestes durante o mês de outubro.

Confira o calendário completo:

1 de setembro - Conjunção entre a Lua e Mercúrio na constelação de Leão. Os astros estarão próximos do horizonte oeste, durante o crepúsculo, antes do amanhecer.

5 de setembro - Conjunção entre a Lua e Vênus antes do anoitecer, na direção oeste, na constelação de Virgem. Nos dias 4 e 5, a Lua, Vênus e a estrela Spica formarão um trio celeste.

7 de setembro - Saturno em oposição ao Sol. O planeta poderá ser visto durante toda a noite na constelação de Aquário.

17 de setembro - Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, na direção leste, na constelação de Aquário. Também ocorre a Lua Cheia em evento de Superlua, visível durante toda a noite, e um eclipse lunar parcial, que poderá ser visto em todas as Américas na transição da noite do dia 17 para o dia 18.

20 de setembro - Netuno em oposição ao Sol. O planeta poderá ser visto, com o uso de pequenos telescópios em céus escuros, durante toda a noite na constelação de Áries.

22 de setembro - Equinócio de primavera no hemisfério sul, marcando o início da estação às 09h43.

23 de setembro - Conjunção entre a Lua e Júpiter na metade da noite, na direção leste, na constelação de Touro.

25 de setembro - Conjunção entre a Lua e Marte no começo da madrugada, na direção leste, na constelação de Gêmeos.

27 de setembro - Periélio do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que estará visível, por meio de binóculos e possivelmente a olho nu, em céus escuros, durante a última semana do mês, quando irá transitar pela constelação de Sextante, na direção leste.

