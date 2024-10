Sexto voo da FAB com repatriados do Líbano chega ao Brasil

O sexto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com repatriados do Líbano pousou na manhã deste sábado (19), às 7h15 no horário de Brasília, na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos, com 212 passageiros e um pet a bordo.

A aeronave KC-30, da FAB, é empregada na Operação Raízes do Cedro do governo federal, e traz brasileiros e seus familiares que estão no Líbano, alvo de ataques de Israel em conflito com o grupo Hezbollah.

Com o voo de hoje, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.317 passageiros e 15 pets - 11 gatos e quatro cachorros - desde o dia 2 de outubro. Dentre os passageiros do sexto voo estavam 14 crianças de colo e um gato.

