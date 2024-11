Super feirão da Receita Federal beneficiará AACC/MS e Cidade dos Meninos; participe

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), em parceria com a Cidade dos Meninos (instituição profissionalizante), realizará um Super Feirão da Receita Federal. Uma oportunidade para quem busca garantir os presentes de Natal com preços acessíveis.

O evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, das 8h às 17h, na sede da AACC/MS, na Avenida Ernesto Geisel, nº 3.475, sem intervalo para almoço.

Estarão à venda brinquedos, ferramentas, eletrônicos, itens de casa, malas e mais uma grande variedade de produtos, todos novos e com preços abaixo do mercado.

A parceria destinará 50% da renda do feirão à AACC/MS, que ajudará a cobrir despesas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, materiais de limpeza e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, os gastos mensais da instituição giram em torno de R$ 315 mil.

Os outros 50% serão destinados para a Cidade dos Meninos, uma instituição que oferece formação profissional gratuita a jovens de 14 a 18 anos, e promove a inserção deles no mercado de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz.

O Bazar e o Brechó da AACC/MS também estarão funcionando, com 50% de desconto nas compras acima de três peças. As formas de pagamento incluem PIX, dinheiro, débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

