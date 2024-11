Timão de coração: Moraes faz doação para a campanha de quitação da arena Corinthians

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostrou que tem o Timão em seu coração e doou um valor para a campanha de arrecadação feita pela torcida do Corinthians para quitar a Neo Química Arena.

Quem teve acesso ao certificado sobre a doação foi o portal Metrópoles, porém, não houve divulgação do valor contribuído para a causa.

A campanha é uma iniciativa da torcida do Corinthians e foi lançada na noite dessa quarta-feira (27), e tem como objetivo arrecadar R$ 700 milhões para ajudar na quitação da Neo Química Arena, estádio da equipe.

Até o momento, a campanha já conseguiu arrecadar quase R$ 15 milhões em menos de 48 horas.

