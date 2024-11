Tribunal de Contas bloqueia licitação de R$ 6,3 milhões em Antônio João

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou a suspensão do Pregão Presencial nº 30/2024, realizado pelo Município de Antônio João, no valor de R$ 6,3 milhões. A decisão, proferida pelo conselheiro Célio Lima de Oliveira, também impede a homologação ou execução do contrato, caso o processo já tenha sido concluído.

A licitação previa a compra de combustíveis como gasolina, diesel comum, diesel S10, óleo dois tempos e Arla. No entanto, a equipe técnica do TCE identificou irregularidades, incluindo falhas no levantamento de mercado, ausência de análise econômica comparativa e escolha não justificada do modelo presencial, em vez do eletrônico, conforme exigido pela Lei 14.133/2021.

Outro problema apontado foi a falta de clareza sobre o prazo de vigência contratual e possíveis prorrogações, além da ausência de estudos que comprovassem a inviabilidade de alternativas mais econômicas, como o gerenciamento informatizado de abastecimento.

A prefeitura poderá apresentar esclarecimentos e adotar medidas corretivas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também