Unidade Móvel da Energisa promove educação e economia de energia na Cidade do Natal

Quer saber mais sobre o mundo da energia elétrica? A Energisa instalou uma Unidade Móvel Educacional, que faz uma viagem interativa sobre como funciona a energia elétrica, na Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena.

A atração é gratuita, e estará disponível até a amanhã (31), próxima ao palco e de portas abertas para toda a família, inclusive com distribuição de gibis para as crianças.

Além de conhecer um pouco mais sobre a energia elétrica, as pessoas ainda recebem dicas de economia e segurança.

A Unidade Móvel faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa, que segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

