Veja por onde anda seu candidato nesta terça-feira (17)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de debate e sabatina com menos de um mês para o dia das eleições. Confira a agenda desta terça-feira (17):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

8h - Reunião com a Diretoria da Santa Casa de Campo Grande

Endereço: R. Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro, Campo Grande - MS

Ponto focal: Jean Fernandes



Tarde:

Gravações e programa eleitoral

17h - Encontro Com A Indústria – Fiems/ Local: Av. Afonso Pena, 1206 – Centro

Noite:

19h20 - Sabatina da Cultura (Fórum Municipal da Cultura de Campo Grande)



Adriane Lopes (PP):

Manhã:

A prefeita Adriane Lopes (PP) cumpre agenda na Prefeitura



Tarde:

17h - Sabatina - Encontros com a Indústria



Noite:

19h - Sabatina: Fórum De Cultura/ Rua Barão De Melgaço, 177 – Centro

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

8h - Reunião Creci/ Local: Rua Rio Grande Do Sul, 174 - Centro

11:45 - Entrevista Rádio Capital 95,9 FM / Local: Avenida Da Capital, 125 – Antônio Vendas



Tarde:

14h às 16h - Agenda Interna

17h - Encontro Com A Indústria – Fiems/ Local: Av. Afonso Pena, 1206 – Centro



Noite

19h - Sabatina: Fórum De Cultura/ Rua Barão De Melgaço, 177 – Centro

Camila Jara (PT):

Não respondeu

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

Entrevista na Capital 95 FM



Tarde:

Reunião com apoiadores



17h - Caminhada nos bairros



Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Entrevista Rádio CBN

Tarde/Noite:

Visitas em bairros

Jorge Batista (PCO):



Sem agenda

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

9h - Reunião no Diretório do partido com o candidato prefeito & liderança



Tarde:

15h - Reunião com liderança do Bairro Lagoa



Noite:

18h30 - Corpo a corpo: Candidato a prefeito e ereador na feira do Copahvilla 2/Ponto encontro -Entrada da feira

