Vídeo - Cliente arranca cabelo e coloca em lanche para não pagar

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

As câmeras de segurança de uma banca de lanches, em Mandaguaçu, no Norte do Paraná, flagraram uma cliente aplicando um golpe. Nas imagens, ela aparece arrancando o cabelo para colocar no lanche e não pagar.

O dono do estabelecimento chegou a dar outro cachorro-quente para a cliente em compensação, após a reclamação.

Segundo o comerciante, ao mostrar o cabelo, a cliente já tinha comido quase todo o lanche. Mesmo assim, ele disse que fez outro sanduíche para ela, que comeu inteiro. “Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche’. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente”, disse . A cliente pagou somente pelo segundo lanche.

O vendedor disse que ficou intrigado com a reclamação, considerando o fato de que ele é careca e trabalha com boné ou proteção na cabeça. Ele contou que somente ao conferir a imagem da câmera de segurança, descobriu o que aconteceu.

