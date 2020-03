Vídeo - Durante colheita, funcionários encontram filhote de onça-parda

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Funcionários de uma usina sucroenergética encontraram um filhote de onça-parda que estaria perdido da mãe em um canavial na madrugada desta terça-feira (10), em Paraíso das Águas.

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), a possibilidade é que a mãe teria fugido em razão do barulho das máquinas, abandonando o filhote. Os funcionários levaram o animal até o quartel por volta das 7h.

Uma equipe encaminhará o filhote ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. Este é o primeiro filhote encontrado neste ano. Em 2019 foram três filhotes, todos encontrados em canaviais.

Orientação

A Polícia Militar Ambiental orienta aos funcionários das usinas, onde têm sido encontrados mais filhotes de animais, especialmente onças-pardas, e às pessoas que residem em áreas rurais, que antes de recolherem os filhotes aparentemente abandonados pelas mães, afastem-se do local, evitem quaisquer barulhos nas proximidades, pois os adultos normalmente voltam em busca dos filhotes, quando a situação de estresse cessa. Depois de algum tempo, a pessoa deve voltar e, caso o filhote ainda esteja no local, ou nas proximidades, e recolher o animal, em caso que não haja risco, ou acionar a PMA para que faça a captura e recolhimento do bicho.

Realizando o recolhimento direto do animal sem essa tentativa e avaliação da situação, há um prejuízo enorme, pois caso os adultos retornem e reencontrem o filhote, evita-se prejuízo ecológico da retirada do bicho da natureza, bem como os custos econômicos de tratamentos nos centros especializados até a reintrodução na natureza, isso quando é possível.

