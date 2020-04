Vídeo - Mulher usa calcinha como máscara para poder entrar em mercado

Sarah Chaves, com informações do AudiênciaCarioca

O vídeo de uma mulher ainda não identificada circula pela internet, depois de ela tomar uma atitude inusitada ao ser barrada de entrar no Mercado Guanabara, no Rio de Janeiro na terça-feira (28), por não estar usando máscara.

Nas imagens, é possível perceber o momento que a mulher é parada pelos seguranças, que lhe impedem de entrar no local. Então para conseguir entrar no estabelecimento, a mulher que estava usando vestido, tirou a calcinha e pôs no rosto, simulando a máscara de proteção.

Contudo, pelas imagens não é possível confirmar se a mulher conseguiu ou não entrar no mercado com sua máscara improvisada. O mercado, no entanto, informou que sua entrada não foi liberada.

O uso de máscaras é obrigatório nos estabalecimentos comerciais da cidade como uma medida preventiva contra a proliferação do novo coronavírus.

Assista ao momento:

