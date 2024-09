Viu o Nicke? Cachorro de criança está desaparecido no bairro Jardim Tarumã

Um cachorro que atende pelo nome de Nicke está desaparecido. Ele sumiu na região do bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Nicke é da raça Shih Tzu, e tem a pelagem bege com as orelhas e focinho preto.

Segundo a família, o cachorrinho foi visto pela última vez na sexta-feira (27), por volta das 17h30, na Rua Elias Gazal, no Jardim Tarumã.

"Queria pedir que se alguém estiver com ele, devolva, por favor. Tenho criança pequena que está ficando doente por causa dele, deu febre essa noite, pois fica só chamando pelo Nicke", disse a tutora.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do cachorro Nicke, podem entrar em contato pelo número (67) 99822-6596 Daniela. Ajude a encontrar!

