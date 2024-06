Viu o Vitor? Cãozinho de suporte emocional desapareceu no bairro Novos Estados

O pequeno Vitor, da raça Lulu da Pomerania, desapareceu no final da tarde de ontem (12), na esquina de casa na Avenida Senhor do Bonfim, região do bairro Novos Estado.

Segundo a tutora, Marlu, ela estava saindo de casa quando Vitor escapou pelo portão. "Ele saiu correndo e virou a esquina, quando parei o carro para ir atrás dele, na esquina ele já não estava mais. Acredito que alguém que passava pegou e levou, provavelmente de carro, porque foi muito rápido", contou.

Vitor de 'vitorioso' é cão de suporte dos filhos de Marlu de 10 e 2 anos e já passou por uma história de superação ao lado da família, pois assim que nasceu, foi mordido pela mãe, e perdeu parte do ânus e da barriga. "Foi muita luta, fizemos de tudo para ele se recuperar e ficar saudável, foram dias de luta e noites em claro cuidando dele".

A tutora informa ainda que o cãozinho faz muita falta para os filhos. Por isso quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Vitor pode entrar em contato com Marlu através do número (67) 991074369.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também