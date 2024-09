Volta do horário de verão é "muito provável", diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira (16), durante entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que o retorno do horário de verão no Brasil é “muito provável”.

“O horário de verão costuma aquecer muito algumas áreas do comércio, turismo, bares e restaurantes. Nós estamos vivendo um momento muito bom para a economia brasileira com a inflação baixa, menor taxa de desemprego formal da história, o Brasil cresce muito rápido. Então, nós vamos avaliar o contexto e é muito provável que a gente proponha o horário de verão ao governo para uma decisão final”, afirmou.

Silveira reforçou que o país vive “a pior escassez hídrica dos últimos 93 anos”, com estiagem e índice pluviométrico baixo em todo o território. Segundo o ministro, o retorno do horário de versão aumentaria a segurança e resiliência do sistema para garantir energia aos brasileiros e impedir que a conta de luz volte a subir.

O ministro ainda criticou o governo de Jair Bolsonaro, que suspendeu o horário de versão sem análise técnica sobre o assunto. “A irresponsabilidade do governo anterior, o presidente que não governava o Brasil, que não discutia políticas públicas fez com que a gente acabasse com o horário de verão sem uma análise técnica do setor elétrico”, disse Silveira.

