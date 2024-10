Yoddha Thai Fight: Torneio de Muay Thai será neste sábado no Bosque

O torneio de Muay Thai 'Yoddha Thai Fight', valendo pontos no ranking dos melhores do ano do circuito estadual, será realizado neste sábado (19), a partir das 17h no Bosque Expô.

Com um total de 11 lutas programadas, o evento reunirá lutadores de destaque, oferecendo uma experiência imperdível para os fãs das artes marciais.

Serão 4 lutas amadoras, 4 lutas semi-profissionais e 3 lutas profissionais. A luta principal será entre Tom Lara, da Equipe Fênix, e Eduardo Chaves, da Equipe Absoluto Gardenal, prometendo um espetáculo de alta performance.

De acordo com os organizadores, o Yoddha Thai Fight é uma oportunidade única para fortalecer o cenário do Muay Thai, proporcionando visibilidade e uma plataforma para atletas locais.

Os ingressos estão disponíveis no Instagram do evento @ yoddhathaifight. Mais informações e credenciamento pelo telefone (67) 9 9213-6503, com Raphael Lubacheski.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

