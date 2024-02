Confira 3 passos para resolver seus problemas com dívidas em 2024

Você está endividado e não sabe como sair dessa situação? Você se sente angustiado, estressado e sem esperança? Você quer recuperar a sua paz de espírito e o seu equilíbrio financeiro?

Se você respondeu a uma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Segundo dados do Serasa Experian, o Brasil fechou o ano de 2023 com 64,8 milhões de pessoas inadimplentes, o que representa 40,8% da população adulta do país.

Mas não se desespere, pois há uma luz no fim do túnel. Neste artigo, nós vamos te mostrar 3 passos simples e eficazes para você resolver os seus problemas com dívidas e voltar a ter uma vida tranquila. Confira:

1. Reconheça a sua situação e faça um diagnóstico financeiro

O primeiro passo para resolver os seus problemas com dívidas é reconhecer a sua situação e fazer um diagnóstico financeiro. Isso significa que você deve ter clareza sobre quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você deve e para quem você deve.

Para fazer esse diagnóstico, você pode usar uma planilha, um aplicativo ou um caderno, o que for mais fácil para você. O importante é que você anote todas as suas receitas e despesas, fixas e variáveis, e identifique quais são as suas dívidas, os valores, os juros, os prazos e os credores.

Com essas informações em mãos, você poderá ter uma visão geral da sua situação financeira e saber qual é o seu grau de endividamento. Assim, você poderá planejar as suas ações para sair do vermelho e evitar contrair novas dívidas.

2. Corte gastos desnecessários e economize o máximo que puder

O segundo passo para resolver os seus problemas com dívidas é cortar gastos desnecessários e economizar o máximo que puder. Isso significa que você deve reduzir o seu padrão de vida e eliminar tudo aquilo que não é essencial para a sua sobrevivência e bem-estar.

Para cortar gastos desnecessários e economizar, você pode seguir algumas dicas, como:

Cancelar assinaturas de serviços que você não usa ou que não são prioritários, como TV a cabo, streaming, revistas, etc;

Trocar planos de telefonia e internet por opções mais baratas e adequadas ao seu consumo;

Evitar compras por impulso e parceladas, que podem comprometer o seu orçamento futuro;

Pesquisar preços e aproveitar promoções e descontos na hora de comprar produtos e serviços;

Substituir hábitos caros por alternativas mais econômicas, como cozinhar em casa em vez de comer fora, usar transporte público ou bicicleta em vez de carro, fazer exercícios ao ar livre em vez de academia, etc..

Com essas medidas, você poderá aumentar a sua capacidade de poupança e ter mais recursos para pagar as suas dívidas e realizar os seus sonhos.

3. Negocie as suas dívidas com a ajuda de um serviço especializado como O Facilitador

O terceiro e último passo para resolver os seus problemas com dívidas é negociar as suas dívidas com a ajuda de um serviço especializado como O Facilitador. Isso significa que você deve buscar uma solução extrajudicial para os seus conflitos.

A negociação extrajudicial é uma forma de resolver os seus problemas com dívidas sem precisar recorrer à justiça, o que pode ser demorado, burocrático e caro. Além disso, a negociação extrajudicial pode trazer benefícios como a redução do valor da dívida, a eliminação dos juros abusivos, a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, a preservação do seu patrimônio e a recuperação do seu crédito no mercado.

O Facilitador tem uma equipe de especialistas que analisa o seu caso e propõe uma nova proposta de pagamento, com condições mais favoráveis e justas para você. O Facilitador negocia com as instituições financeiras e busca a melhor solução para o seu problema, seja ele relacionado a financiamento de veículos, cartões de crédito, empréstimo pessoal ou cheque especial.

Não perca mais tempo, recupere o controle da sua vida financeira em 2024. Conte com O Facilitador para guiar você nesse processo e transformar dívidas em oportunidades de recomeço. Venha fazer parte do grupo de pessoas que estão reconquistando sua liberdade financeira. Acesse nosso site https://ofacilitadoroficial.com.br/ para uma análise gratuita e dê o primeiro passo rumo a um futuro livre de dívidas.

