Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia em grande parte de Mato Grosso do Sul, a Energisa está com vagas abertas para vários setores da empresa. Os atrativos para as vagas são considerados os melhores do mercado.

Atualmente, a empresa é uma das principais empresas privadas do setor elétrico com 19 mil colaboradores. Cerca de 25% do território nacional com quase R$ 8 milhões de clientes, é atendido pela Energisa.

Confira as oportunidades que estão abertas:

- Analista de Automação e Telecom para Campo Grande;

- Eletricista de Distribuição para as cidades de Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Glória de Dourados, Inocência, Jardim, Naviraí e Ponta Porã;

- Eletricista de Linha Viva – Campo Grande, Dourados, Eldorado, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã;

- Técnico de Redes e Linhas para Campo Grande eSidrolândia;

- Engenheiro de Distribuição para Campo Grande;

- Banco de Talentos - Vaga destinada exclusivamente para pessoas com deficiência

Com um dos melhores atrativos para os trabalhadores, a empresa paga previdência privada, plano de saúde, participação nos lucros e seguro de vida e outros, confira:

- Salário compatível com o mercado;

- Vale Alimentação ou Refeição no valor total de R$ 1.660,74 para fazer as compras de casa ou comer no seu restaurante preferido;

- Plano de saúde e odontológico para você e sua família;

- Auxílio medicamento que serve como contribuição na compra de remédios para você e toda sua família;

- Previdência privada para sua reserva financeira e investimentos;

- Auxílio Creche que garante o apoio aos pais nos primeiros anos dos filhos;

- Auxílio dependente especial, caso algum filho necessite;

- Licença maternidade de 120 dias;

- Seguro de Vida para dar mais tranquilidade à você e a quem você ama;

- Participação nos lucros como incentivo pelo seu trabalho e resultado alcançado;

- Programas de Qualidade de Vida que garantem o bem-estar e promovem a saúde dos nossos colaboradores;

- Programas de Bolsa de Estudo que servem de incentivo para qualificação profissional;

- Convênio com livrarias para compra de materiais escolares;

Gostou dos benefícios e tem interesse nas oportunidades, confira essas e e outras vagas estão disponíveis no do site do Grupo Energisa clicando aqui.

