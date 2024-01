Farmacêuticos iniciam o ano com gestão acolhedora e inovadora no CRF-MS

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) inicia um novo ciclo de gestão pautada no desenvolvimento da profissão farmacêutica no Estado. A autarquia federal está com nova diretoria e conselheiros e tem desempenhado um trabalho estratégico para alinhar a gestão dos próximos dois anos.

A farmacêutica Daniely Proença dos Santos assumiu o CRF-MS para o mandato de dois anos e tem como misssão, ao lado de diretores e conselheiros regionais e federais, implantar a gestão acolhedora e inovadora.

Diante disso, o CRF-MS ampliará sua base de trabalho para fortalecer, primeiramente, a defesa da profissão, o atendimento aos profissionais da Capital e interior, e posteriormente fazer os projetos chegarem até a população. “Não existe outra forma de atender a população sem que os nossos profissionais sejam a prioridade do Conselho. Eles são o maior motivo da nossa existência e nós vamos trabalhar por todos. É preciso dar amplo suporte aos farmacêuticos e estabelecimentos de saúde para que, juntos, tenhamos atuação efetiva diante das demandas da sociedade. E assim trabalharemos na gestão acolhedora e inovadora”, afirma a presidente Daniely Proença.

Ainda na diretoria, integram a gestão o farmacêutico Cleber Massato Toda, como vice-presidente, a farmacêutica Maria de Lourdes Oshiro, como diretora tesoureira, e o empreendedor Claudemyr Soares, como diretor secretário. São profissionais de diferentes áreas que conhecem as necessidades e têm forte atuação no plenário como conselheiros regionais e agora passam a contribuir como diretores.

Ainda na composição do CRF-MS, os novos conselheiros regionais também já estão atuando no atendimento dos farmacêuticos e aderindo a agenda de trabalho que a autarquia federal está desempenhando. Compõem o Plenário os farmacêuticos Mariliana Santos, Welligton Santussi, Renata Rocha, Cesar Arão e Fabiana Coelho. Em mandato vigente, continuam os conselheiros Renato Finotti Junior, Maria Tereza Ferreira, Flávio Shinzato e Marianne Marks.

Como representantes do Mato Grosso do Sul no Plenário do Conselho Federal de Farmácia, estão as farmacêuticas Márcia Regina Cardeal Saldanha e Fabiana Vicente de Paula.

Entre as primeiras ações da nova gestão, estão a atualização dos grupos técnicos de trabalho e a formação estratégica dos representantes regionais que antes eram identificados como delegados regionais e agora passam a se chamar “Líderes Regionais”. Os grupos técnicos, conhecidos como GTTs, contribuem com os trabalhos e os farmacêuticos convidados a compor os times já estão em processo de nomeação.

Ações de Saúde, Drive-Thru de Descarte Correto de Medicamentos, palestras, live’s, orientações técnicas, dicas de saúde, pareceres técnicos e jurídicos, implantação do Sistema Eletrônico de Informação, CRF-MS Sustentável, atuação em colegiados do poder judiciário e executivo, atuações em campanhas de dengue, vacina, entrega de reconhecimentos e homenagens, atuação em eventos acadêmicos, entre outras tratativas relacionadas a saúde e a qualidade de vida, serão ampliadas neste ano.

Farmacêuticos interessados em participar, acadêmicos e demais membros da sociedade que desejarem sugerir projetos e ideias, podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou no fone (67) 99844-9371.

Deixe seu Comentário

Leia Também