MS Qualifica Empreendedor: Capacitações para aumentar empregabilidade e empreendedorismo

Com o objetivo de buscar soluções para aumentar a empregabilidade em Mato Grosso do Sul, possibilitando o preenchimento das vagas existentes ou promovendo a inserção por meio do empreendedorismo, está em execução o programa MS Qualifica Empreendedor. A ação é uma parceria entre Sebrae e Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab), para fornecer mão de obra qualificada para os pequenos negócios.

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, destaca que o papel da instituição é o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, e, por isso, no MS Qualifica, a proposta será incentivar o empreendedorismo como possibilidade de renda, além de capacitar a mão de obra para atender às necessidades dos empresários. “O Sebrae participa levando a parte do empreendedorismo, para qualificar essa mão de obra e aqueles que não serão empregados, para que possam montar um negócio”.

“O compromisso do Estado, de uma forma geral, é qualificar 132 mil pessoas. O objetivo maior é capacitar pessoas de diferentes perfis. É por isso que criamos uma grande rede de apoio para fazer isso, no segmento de comércio, serviços, agronegócio, empreendedorismo e tantas outros. Temos um público-alvo: trabalhadores que necessitam de habilidades específicas, ou inserção, ou progressão nos seus postos”, complementa o diretor-presidente da Funtrab e conselheiro do Sebrae/MS, Ademar Silva Junior.

Além da capacitação de capital humano para aproveitar oportunidades de empreender nos diversos segmentos e fornecer mão de obra qualificada para as micro e pequenas empresas, o MS Qualifica Empreendedor contempla oficinas de preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e empreendedores para atender a demandas de fornecimento geradas a partir dos grandes investimentos. Também estão previstas parcerias com prefeituras, associações comerciais, sindicatos empresariais, médias e grandes empresas, Sistema S, entre outros.

Capacitações gratuitas

Ao todo, o convênio com o Sebrae/MS visa qualificar cerca de cinco mil pessoas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, em 312 capacitações gratuitas nas áreas de comércio, serviços, indústria, vendas, atendimento, logística e turismo. Esses cursos acontecem em unidades móveis e com equipes itinerantes, com equipamentos voltados à panificação, solda, marcenaria, costura, informática, automotivo, produção industrial.

Circuito de empregabilidade TL: Lideranças da Costa Leste debateram a necessidade de qualificação profissional para atender as demandas de mercado, durante encontro promovido pelo Sebrae/MS.

O cronograma teve início em setembro deste ano, e segue até 2025. Como parte das ações, a Semana Salva Vendas ocorreu entre os dias 28 e 30 de novembro nas unidades do Sebrae em Campo Grande, com uma série de cursos gratuitos para preparar os empreendedores para as vendas de final de ano. Ainda na Capital, está previsto um mutirão de capacitações em bairros, nas áreas de comércio, serviços e tecnologias.

Oficina em Coxim - Oficina reuniu cerca de 50 representades de diferentes entidades, como Governo do Estado, Prefeituras Municipais, Sistema S, empresas e outros.

Para conferir a programação em andamento, os interessados podem acessar a Loja Virtual do Sebrae/MS.

Diálogo com demandas do interior

Além das capacitações em si, por meio do programa MS Qualifica Empreendedor, são realizados encontros nas diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de levantar as demandas específicas para a construção de ações efetivas visando o preenchimento das vagas.

Neste sentido, representantes de 11 municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul participaram, no dia 23 de novembro, no prédio do Sebrae em Três Lagoas, do Circuito “Empregabilidade e Geração de Renda”. A iniciativa também teve o apoio da Associação Integra Costa Leste e, durante o encontro, entidades ligadas à ocupação de emprego, desde o diagnóstico dos perfis existentes, até a contratação, pautaram uma conversa para apresentar desafios enfrentados, a fim de melhorar o índice de empregabilidade, principalmente na região.

A qualificação necessária para o preenchimento das vagas existentes também foi pauta na oficina “A Qualificação Profissional no Contexto do Desenvolvimento”, que reuniu cerca de 50 pessoas no Sebrae em Coxim, no dia 21 de novembro. Na data, representantes de diferentes entidades, como Governo do Estado, Prefeituras Municipais, Sistema S, Associações Empresariais, lideranças do Movimento Norte Forte MS, entre outros, discutiram estratégias para futuramente ter um “Plano de Qualificação” para a região Norte.

Confira mais informações sobre o programa MS Qualifica Empreendedor no portal do Sebrae/MS, ou por meio da Central de Relacionamento, no número 0800 570 0800.

