Abusadores e agressor de esposa são presos em operação em Caarapó

Pelo menos três pessoas foram presas durante a Operação Shamar, ação da Polícia Civil em Caarapó, nesta quinta-feira (1°), que buscava colocar atrás das grades estupradores e agressores de esposas na cidade, além de combater a violência doméstica e evitar novos feminicídios.

Uma das vítimas agredidas, uma mulher, de 57 anos, precisou ser internada no Hospital São Matheus em virtude de estar com uma fratura na mandíbula e no nariz, além de vários hematomas pelo rosto.

Assim que tomou conhecimento do caso, a delegacia de Caarapó iniciou o trabalho investigativo e apurou que a mulher foi espancada violentamente pelo marido, de 33, durante desentendimento conjugal.

Uma equipe se deslocou até o local do fato, na Aldeia Te’yikue, onde localizou o autor, ainda embriagado, e efetuou a prisão em flagrante.

Em seguida, os policiais civis prenderam um homem, 40 anos. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados. O indivíduo foi condenado pela prática reiterada de estupro de vulnerável.

Ainda no mesmo dia, durante apoio operacional à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), mais um indivíduo foi preso preventivamente.

