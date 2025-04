Opinião: Referência em inovação para setor de iGaming, CP Games estará no maior evento das Américas

A cidade de São Paulo é sinônimo de negócios, oportunidades de crescimento e em constante movimento. Por isso, é o lugar ideal para receber a próxima edição do maior evento de apostas da América Latina. O BiS SiGMA Americas receberá os principais representantes do setor de gaming, bettech e apostas esportivas, e a CP Games já confirmou a sua participação!

O evento ocorrerá entre os dias 7 e 10 de abril em um local estratégico, o Transamérica Expo Center. Especialistas e grandes marcas se reunirão para explorar e debater os novos avanços em tecnologia e estratégias, enquanto o público tem a oportunidade de realizar contatos e descobrir oportunidades fascinantes em um mercado em franca expansão.

O BiS SiGMA Americas acontecerá em cinco halls do Transamérica, com exposição e dois auditórios de conferências e painéis. A organização estima um público acima dos 18 mil visitantes.

CP Games terá um estande exclusivo no BiS SiGMA Americas

Após marcar presença no primeiro encontro depois da regulamentação de apostas esportivas e jogos online no Brasil, a CP Games assegurou a sua participação no BiS SiGMA, em São Paulo. A empresa estará com um estande próprio, mostrando os seus principais produtos e serviços para atender a demanda da indústria e dos jogadores brasileiros.

Pensando nisso, a CP Games tropicalizou a sua identidade visual para estreitar ainda mais suas relações com o nosso país, que tem tudo para se transformar em um dos maiores mercados do planeta nos próximos anos. Por isso, aproveite para visitar o estande da empresa durante os dias de feira e conheça os novos jogos e soluções desenvolvidos pensando nas necessidades do mercado regulado.

Sobre a CP Games

A CP Games é uma companhia referência na oferta de tecnologia para o ramo de iGaming, produzindo plataformas consolidadas, mecanismos de gestão, métodos de pagamentos e inovações para a retenção de jogadores. A empresa trabalha alinhada às preferências dos brasileiros, reforçando a necessidade de uma experiência de jogo responsável.

