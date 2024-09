Adolescente morre após bater moto em vaca na MS-347, em Dois Irmãos do Buriti

O adolescente João Paulo, de 17 anos, morreu na noite desta sexta-feira (27), após colidir a motocicleta que pilotava em uma vaca que fazia a travessia na MS-347, em Dois Irmãos do Buriti.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem seguia em uma motocicleta Lander 250 e estava no trajeto da cidade para o Assentamento Marcos Freire, quando colidiu com o animal e foi arremessado para o canteiro da rodovia.

Testemunhas, que moram no assentamento, alegaram para a Polícia Militar que escutaram um barulho vindo da rodovia e foram verificar o que havia acontecido, encontrando a vaca morta, João Paulo desacordado e a motocicleta próxima ao corpo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o adolescente, mas ele não resistiu e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada dos socorristas.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso e foi até local com a Polícia Científica para realizar os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia.

