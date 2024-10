Adolescente morto em hospital de Chapadão tinha extensa ficha criminal em Goiás

O adolescente, de 15 anos, que trocou tiros com a polícia, matou duas pessoas em assaltos diferentes em Aporé, no interior de Goiás, e foi assassinado a tiros em um hospital de Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, tinha extensa ficha criminal, com mais de 20 passagens, apesar da pouca idade.

As duas vítimas na cidade goiana foram Elielson Soares e Pedro Wilson. O primeiro morreu na hora após ser esfaqueado no roubo ao veículo, o segundo chegou a ser socorrido após também levar uma facada e ter capotado o veículo que conduzia no momento do assalto.

Conforme detalhes do site Chapadense News, o menor infrator possuía passagens por ameaça, furto, desobediência, tentativa de lesão corporal dolosa, e violação de domicílio, além de furto qualificado, apologia ao crime, pichar e grafitar, totalizando 21 anotações.

Ele foi assassinado enquanto estava hospitalizado sob custódia, após entrar em confronto com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), após terem matado Elielson e fugido para Chapadão do Sul.

Um atirador invadiu o hospital da cidade sul-mato-grossense e da janela, atirou várias vezes, matando o adolescente na unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre quem seria o atirador.

