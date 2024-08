Ameaçados de extinção, dois gatos-palheiros foram resgatados em Miranda

Nesta sexta-feira (23), a Polícia Militar Ambiental de Miranda foi acionada pelo Grupo Especial Tático de Resgate e Apoio à Fauna (GRETAP) para atuar no resgate de dois filhotes de gato-palheiro, também conhecido como gato-dos-pampas.

Os animais foram encontrados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que trabalhava no combate de um incêndio na região de Miranda. A equipe da PMA deslocou-se ao local, recebeu os filhotes e os encaminhou ao pelotão da Ambiental.

Os animais passaram por atendimento veterinário realizado pelo Ibama. Após a liberação médica, os filhotes foram levados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para receberem os cuidados necessários.

Eles são chamados gato-palheiro ou gato-dos-pampas por viver normalmente em lugares abertos, pastos com capim alto e poucas árvores. A raça está ameaçada de extinção.

