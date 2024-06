Bebê de 2 meses e mais 3 passageiros ficam feridos após ônibus tombar na MS-040

Ônibus que estava com pelo menos 40 passageiros bolivianos tombou nas margens da MS-040, em Santa Rita do Pardo, no final da tarde desta quarta-feira (5). Um bebê, de 2 meses, e outros 3 ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos para atendimento médico.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente ou o desvio direcional por parte do motorista para que o veículo tombasse.

Segundo o site Cenário MS, o ônibus seguia para São Paulo. Com auxílio da assistência da Prefeitura de Santa Rita Pardo, que os acolheu no Ginásio Municipal, os passageiros aguardaram pela chegada de outro ônibus para dar continuidade na viagem.

O motorista não sofreu ferimentos. As vítimas socorridas foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também