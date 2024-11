Caminhonete capota entre Nova Andradina e Batayporã na MS-134

Uma caminhonete capotou na MS-134, no trecho entre as cidades de Nova Andradina e Batayporã, na manhã deste domingo (10), após perder o controle e parar na valeta central que divide as duas pistas. As causas do acidente serão apuradas.

Uma equipe Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local do acidente, onde apenas o veículo foi encontrado, o que levou os agentes a crerem que o condutor e possíveis ocupantes foram socorridos por outros condutores, caso tivessem se ferido.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foram acionados.

Por ter parado na valeta central, não foram necessárias medidas para controlar o trânsito após o acidente. O veículo foi removido do local com a ajuda de um guincho.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também