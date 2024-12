Caminhonete roubada em latrocínio de adolescente em MS é encontrada no Paraguai

A caminhonete Toyota Hilux roubada de uma residência e que terminou com a morte do adolescente Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, em Bela Vista, na noite do dia 19 de dezembro, foi encontrada em solo paraguaio pelas autoridades locais.

Segundo informações do site Jardim MS News, a caminhonete estava na cidade de Bella Vista do Norte, cidade fronteiriça com Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

As forças policiais encontraram o veículo abandonado perto do cemitério da cidade paraguaia e a chave estava dentro da Hilux.

Após todos os procedimentos, o veículo foi entregue para as autoridades sul-mato-grossenses, mas tanto a polícia brasileira e a paraguaia, buscam a segunda caminhonete levada e tentam localizar os criminosos.

O caso - Informações apontam que o adolescente chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, contudo, devido ao seu estado grave, ele não resistiu e faleceu após ser internado.

Segundo informado pelo site Tudo do MS, o adolescente estava em um churrasco com outros amigos em uma residência, quando bandidos armados e mascarados invadiram o local e roubaram duas caminhonetes.

Na saída do local, os criminosos dispararam contra o imóvel e um dos tiros atingiu Gustavo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também