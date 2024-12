JD1TV: Em churrasco com amigos, adolescente morre vítima de latrocínio em Bela Vista

Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, foi mais uma vítima de latrocínio em Mato Grosso do Sul neste mês de dezembro. Ele foi morto a tiros durante um assalto a uma caminhonete Toyota Hilux, na noite desta quarta-feira (18), em Bela Vista.

Informações apontam que o adolescente chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, contudo, devido ao seu estado grave, ele não resistiu e faleceu após ser internado.

Segundo informado pelo site Tudo do MS, o adolescente estava em um churrasco com outros amigos em uma residência, quando bandidos armados e mascarados invadiram o local e roubaram duas caminhonetes.

Na saída do local, os criminosos dispararam contra o imóvel e um dos tiros atingiu Gustavo.

Até o momento, não há informações a respeito do paradeiro dos criminosos, mas a suspeita é de que eles tenham fugido para o Paraguai, devido à proximidade da cidade com a região fronteiriça. A Polícia Nacional do Paraguai também foi notificada sobre o episódio.

