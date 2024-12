Carro cai em córrego e PM salva bebê, adolescentes e motorista em Paranaíba

Motorista de um carro, duas adolescentes, de 15 e 17 anos, e um bebê, de três meses, foram socorridos pela Polícia Militar após o veículo em que eles estavam cair em um córrego na Avenida Durval Rodrigues Lopes, no cruzamento com a rua Jaime Queiroz de Carvalho, em Paranaíba, na noite do último sábado (7).

Os policiais estavam realizando patrulhamento na região e avistaram o automóvel dentro do córrego. Quando se aproximaram, notaram que havia pessoas tentando sair do carro, além de escutar o choro de um bebê.

Tão logo, os militares pularam no córrego e iniciaram os procedimentos para retirar as vítimas de dentro do veículo. O condutor estava desorientado, pois havia batido a cabeça no volante no momento do acidente, enquanto as adolescentes estavam com ferimentos, sendo que uma delas apresentou hematomas no rosto e fratura em uma costela.

Segundo o site Paranaíba Notícias, um dos policiais militares precisou ser hospitalizado em decorrência de uma lesão grave que sofreu no joelho ao pular no córrego.

Ficou constatado que o motorista não tinha carteira de habilitação e o teste para embriaguez deu negativo.

