Casal discute, briga e marido acaba esfaqueado pela esposa em Três Lagoas

No final da tarde desta quarta-feira (30), um homem foi esfaqueado pela própria companheira, que acabou presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, após eles terem uma discussão na rua José Gonçalves Filho, no bairro Interlagos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site JP News, os golpes atingiram as costas da vítima. O Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar estiveram no local para levantar as informações sobre o caso.

O casal estava visivelmente embriagado e bastante exaltado. Ainda conforme o site, a mulher alegou legítima defesa, indicando que o marido teria partido para cima dela e que durante a luta, pegou a faca para se proteger e desferir os golpes.

A mulher, inclusive, confessou ter usado drogas e bebido com o marido.

Ela foi presa e encaminhada para a delegacia.

