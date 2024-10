Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na BR-163, em Rio Brilhante

O ciclista Melquíades Gonçalves, de 74 anos, morreu atropelado por um caminhão na noite desta quarta-feira (2), na BR-163, em Rio Brilhante.

Informações do site Rio Brilhante em Tempo Real apontam que o idoso seguia sentido a cidade de Dourados, quando foi atingido pelo veículo de grande porte, que também estava pelo mesmo sentido da rodovia.

Ainda conforme o site local, o ciclista estava pedalando no meio da pista, quando houve o atropelamento. O motorista do caminhão permaneceu no local prestando socorro, mas Melquíades morreu pouco tempo depois do acidente, com afundamento de crânio e múltiplas fraturas.

A CCR MSVia chegou a ser acionado, contudo, nada pode ser feito. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para os trabalhos de praxe.

A Polícia Civil de Rio Brilhante e a Polícia Científica de Dourados também estiveram atuando no caso.

