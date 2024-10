Ciclista morre em acidente com moto na BR-419, em Anastácio

O ciclista Elias Rafael Camargo, de 62 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na BR-419, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande. A circunstância do sinistro continua sendo averiguada pelas autoridades.

Mazola, como era conhecido, frequentava constantemente a região para praticar atividades físicas e pedalada.

Informações do site A Princesinha News apontam que após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o ciclista e o motociclista, sendo que Elias foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Amigos emitiram uma nota informando o falecimento de Mazola, por meio das redes sociais.

"Colegas do pedal, é com imensa tristeza que comunico que o Mazola não resistiu e acabou de falecer. O médico acabou de conversar com a filha dele aqui e deu a triste notícia".

