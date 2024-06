Conhecido da polícia é morto a tiro e pauladas por encapuzados em Chapadão do Sul

Max Douglas Queiroz, de 33 anos, conhecido da polícia pela extensa ficha criminal, foi assassinado a tiro e pauladas desferidas por três suspeitos encapuzados no final da noite desta terça-feira (25), em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída pelo Corpo de Bombeiros que chegou a ser acionado para prestar atendimento médico. No local, os militares apontaram que o homem estava com uma perfuração por arma de fogo e diversos furos e cortes na cabeça e pescoço.

A Polícia Militar também foi acionada e conversou com algumas pessoas, onde uma testemunha relatou que ouviu o barulho do tiro e ao sair da residência, visualizou três pessoas encapuzadas desferindo pauladas contra a vítima. Na sequência, todos fugiram, sendo que dois por um terreno baldio e outro pela mesmo rua do homicídio.

Com a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, foram realizadas vistorias pelo local e a 90 metros do corpo, em uma construção abandonada, foi encontrada uma espingarda de calibre 22, com uma munição deflagrada e outra intacta.

Após as diligências, nenhum suspeito foi localizado até o momento e não há informações sobre a motivação para o crime.

Max Queiroz era conhecido da polícia por ter uma extensa ficha criminal, incluindo crimes de tráfico de drogas e outros delitos.

O caso foi registrado como homicídio doloso, se o crime é praticado em concurso por duas ou mais pessoas.

