Curto-circuito causa incêndio em residência em Chapadão do Sul

Por volta das 4h da madrugada deste domingo (23), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma residência localizada na rua Costa Rica, na cidade de Chapadão do Sul

Os donos da casa, um casal de idosos, não estavam na residência. Eles estão em Goiânia há cerca de 30 dias.

A chamas se concentraram no forro da casa, indicando que o incêndio foi causado por um curto-circuito na instalação elétrica.

A guarnição conseguiu controlar o fogo rapidamente. Com isso, toda a mobília do imóvel foi salva.

