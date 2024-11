Deodápolis e Laguna Carapã recebem segunda escuta pública do MPF sobre educação

Vinícius Santos com informações do MPF

Nos dias 27 e 28 de novembro, as cidades de Deodápolis e Laguna Carapã, em Mato Grosso do Sul, receberão a segunda escuta pública do projeto MPEduc, promovido pelo Ministério Público Federal (MPF). O evento tem como objetivo avaliar os resultados das ações implementadas a partir das recomendações feitas pelo MPF, além de identificar os desafios persistentes na educação da região.

A escuta pública será uma oportunidade para a comunidade local discutir a qualidade da educação e sugerir melhorias para as escolas. Também será apresentado um balanço das ações tomadas após a primeira edição do evento, realizada em junho, e as prefeituras dos municípios prestarão contas sobre a execução das recomendações feitas. Procuradores da República e promotores de Justiça farão um levantamento sobre os avanços obtidos até o momento.

As escutas públicas de julho, que envolveram as comunidades escolares de Deodápolis e Laguna Carapã, discutiram temas como o diagnóstico da educação local, a aplicação dos recursos do FUNDEB, a gestão escolar democrática e a formação contínua dos profissionais da educação.

Serviço:

Deodápolis

Data: 27/11/2024

Horário: 8h

Local: Escola Municipal Cícero Reinaldo da Silva

Endereço: Rua Jonas Ferreira de Araujo, 252 – Centro

Laguna Carapã

Data: 28/11/2024

Horário: 8h

Local: Centro Multiuso da Prefeitura Municipal

Endereço: Avenida Erva Mate, 650 – Centro

Mais informações: www.mpeduc.mp.br

