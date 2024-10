Esfaqueado e ensanguentado, homem pede ajuda em conveniência de Coxim

Homem, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueado diversas vezes e apareceu todo ensanguentado pedindo por ajuda em uma conveniência, no bairro Vila Bela, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (27).

Informações do site Edição MS, apontam que a vítima chegou no estabelecimento e após implorar por ajuda, se deitou no meio da conveniência até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os militares realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima para o Hospital Regional da cidade.

Ainda conforme o site local, pelo menos três perfurações foram confirmadas e eram consideradas graves, sendo duas na região abdominal e uma no braço. Contudo, o número podia ser maior devido à quantidade de sangue que a vítima perdeu.

A Polícia Militar tomou ciência do caso e realizou diligências, mas sem sucesso. O caso foi registrado na delegacia.

