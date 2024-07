Falta de servidores efetivos em Taquarussu é alvo de inquérito do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Batayporã, abriu investigação contra o Município de Taquarussu e a Câmara Municipal de Taquarussu. O objetivo é apurar a ausência de servidores efetivos nas Controladorias Internas da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores.

O inquérito civil, identificado pelo número 06.2024.00000704-0, está sob a responsabilidade do promotor Felipe Almeida Marques. A investigação foi iniciada após a denúncia feita através da Notícia de Fato n. 01.2023.00009208-8, que é sigilosa.

O promotor Felipe Almeida Marques determinou que a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Taquarussu sejam notificadas sobre a instauração do inquérito. As instituições poderão apresentar as informações que considerarem pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também