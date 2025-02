Feirante morre em acidente de moto no distrito de Ponta Porã

O feirante Milciades Troche Romero, de 26 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (21), em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava conduzindo uma motocicleta de origem estrangeira, assim como o segundo motociclista, envolvido no acidente.

No discorrer do registro policial, a única informação que consta sobre o acidente é que Milciades teria invadido a pista contrária da BR-463 e se chocado frontalmente com outro motociclista.

A Polícia Civil esteve no local, mas não conseguiu levantar detalhes, pois não foram encontradas câmeras de segurança, nem testemunhas que ajudassem a elucidar o acidente.

Assim, a Polícia Civil espera a Polícia Rodoviária Federal, que também esteve no local, entregar a ocorrência para o enriquecimento dos fatos e para ajudar na investigação.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

