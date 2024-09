Homem é esfaqueado pelo amigo, mas poupa detalhes para não prejudicá-lo em Paranaíba

Homem, de 34 anos, sofreu ferimentos graves após ser esfaqueado no rosto pelo amigo, que não teve a identificação, durante uma confusão em uma residência, em Paranaíba - a 407 quilômetros de Campo Grande. Ele poupou detalhes para não prejudicar o agressor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima com ferimentos no rosto e após os primeiros atendimentos, logo encaminhou o homem para a Santa Casa.

A Polícia Militar se deslocou até o hospital da cidade para coletar informações sobre o caso, mas encontrou o homem irredutível nos detalhes, pois não queria prejudicar o amigo que o atacou e causou os ferimentos.

A vítima apenas alegou que estava bebendo na hora dos fatos e que estado dele demonstrava total embriaguez. O homem não quis passar nem o nome do agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

