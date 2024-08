Incêndio em carreta ocasiona interdição de rodovia BR-163

A rodovia BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora, está temporariamente interditada devido a um incêndio significativo ocorrido nesta quinta-feira (22). A informação veio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

O incêndio envolveu uma carreta carregada com algodão que pegou fogo e provocou o alastramento das chamas para a vegetação, atingindo os dois lados da rodovia.

A rodovia permanecerá interditada até que o incêndio esteja completamente controlado e os danos avaliados. Os motoristas e a população devem evitar a área e seguir as orientações das autoridades locais para garantir a segurança de todos.

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local atuando para conter o fogo e minimizar os danos.

O que aconteceu?

Um caminhão carregado com algodão pegou fogo no KM 744 da BR-163, próximo a Coxim. As chamas se espalharam rapidamente para a vegetação seca.

O fogo começou no veículo de carga, que ficou estacionado às margens da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e da CCR-MS Vias, concessionária responsável pela rodovia no Estado, tentam conter as chamas.

Ainda não foi possível saber as causas do incêndio no caminhão. O condutor do veículo não ficou ferido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também