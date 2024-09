Instituto Pantaneiro faz alerta para nível crítico do rio Miranda

O Instituto Homem Pantaneiro fez um alerta sobre o nível crítico do rio Miranda, na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. As circunstâncias vão de degradação ambiental até o curso da água, que apresenta nível de menos de 50 centímetros em trechos que ficaram acima dos 5 metros.

As constatações foram feitas durante ações de monitoramento e houve a Expedição Rio Miranda neste dia 5 de setembro de 2024 para realização de novos levantamentos.

Um relatório detalhado sobre os passivos identificados na expedição e informações complementares de outros monitoramentos ambientais vão ser submetidos ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, para subsidiar uma reunião ordinária do colegiado para tomada de decisões futuras. Também será encaminhado ao Ministério Público Estadual, promotoria de Jardim, para despachos futuros.

Integram a bacia do rio Miranda os municípios de Terenos, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Bandeirantes, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Rochedo, Maracaju, Bodoquena, Bonito, Nioaque, Sidrolândia, Corguinho, Jardim, Corumbá, Miranda, Ponta Porã, Rio Negro, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Anastácio.

A bacia abrange 44.740 km² e cerca de 50% da população de Mato Grosso do Sul vive nos municípios que contribuem com essa bacia. Ela ainda integra a Bacia do Alto Paraguai.

