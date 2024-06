JD1TV: Aluna desmaia após ser espancada próximo a hospital de Ponta Porã

Adolescente, que não teve a idade revelada, desmaiou logo após ser espancada em uma briga generalizada próximo a um hospital em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

As informações apontam que a aluna precisou ser encaminhada para o Hospital Regional diante das agressões que sofreu da suspeita.

Imagens que a reportagem obteve mostram parte das agressões e o momento em que a adolescente desmaia, recebendo ajuda de pessoas que estavam próxima da briga.

Logo após o "nocaute", as pessoas e até a envolvida se dispersam.

O caso gerou preocupação no ambiente escolar e até uma reunião envolvendo as associações de pais não está descartada após o episódio.