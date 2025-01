JD1TV: Botijão de gás causa incêndio em estabelecimento de Corumbá

Botijão gás provocou um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial na Avenida General Rondon, no bairro Dom Bosco, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (1°).

Segundo informações cedidas pelo Corpo de Bombeiros, o proprietário do local explicou que na área da cozinha, o gás GLP estava com chamas e afetou o teto de PVC.

Ele utilizou um extintor de pó químico para conter o princípio de incêndio no local.

Os bombeiros estiveram no estabelecimento e também atuaram rapidamente para conter o vazamento de um segundo botijão de gás e evitar futuros problemas naquele local.