JD1TV: Funcionários da Energisa encontram ossada humana em Maracaju

Funcionários da Energisa que faziam trabalho de manutenção uma fazenda em Maracaju, a 164 quilômetros de Campo Grande, encontraram uma ossada humana no final da tarde desta segunda-feira (8). Eles realizavam a limpeza e podas de árvores.

Segundo informações do boletim de ocorrência, eles estavam próximo a uma rede de transmissão de energia. Mas a ossada teria sido vista próximo à entrada da Fazenda Santa Sofia, nas margens da BR-267.

Após a poda de uma das árvores que estava no local, eles encontraram a ossada. Assim, acionaram a Polícia Civil, que acompanhada da Polícia Científica, estiveram no local do fato.

Conforme informado pelo delegado Pedro Paiva, foi realizado exame pericial no local do crime e colhida os restos mortais para exames, encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal), onde será realizado o exame genético para identificar a vítima.

"Linhas de investigação já estão em curso acerca da identidade do cadáver, contudo, esperaremos os resultados periciais para definirmos quem de fato seja e, consequentemente, irmos atrás do autor do possível homicídio", frisou o delegado.

Atualmente na cidade interiorana, duas pessoas do sexo masculino estão dadas como desaparecidas.

O caso foi registrado como achado de ossada na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

