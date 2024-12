JD1TV: Motos colidem, pegam fogo e dois ficam feridos em Ponta Porã

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, que acabaram pego fogo e ficaram destruídas, na região do Jardim Aeroporto, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações compartilhadas nas redes sociais, a colisão aconteceu de maneira frontal e lançou os dois motociclistas ao solo, causando ferimentos em ambos. Eles receberam apoio de populares que estavam próximos.

Um vídeo que circula nas redes sociais também mostra o momento em que as duas motocicletas pegam fogo após o acidente. Um dos motoqueiros quase é atingido pelas chamas, mas testemunhas conseguiram puxá-lo antes que fogo tomasse conta do seu corpo.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional. Não há detalhes de como aconteceu o acidente.

Veja o momento do incêndio: