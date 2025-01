JD1TV: PRF encontra quase mil celulares em fundo falso de caminhão em Naviraí

Caminhoneiro foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde desta quarta-feira (22), após carregar uma carga ilegal com quase mil celulares, notebooks e cigarros eletrônicos, em Naviraí - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela instituição, acontecia uma fiscalização na cidade e foi realizado a abordagem a um caminhão com reboque.

Durante a vistoria, foi notado a existência de um fundo falso e ao retirar as peças, os agentes encontraram 952 celulares, 29 notebooks e 560 cigarros eletrônicos, além de cigarros e relógios.

O motorista, que dirigia o caminhão, disse ter recebido os ilícitos em Sete Quedas e deveria entregá-los em Pato Branco, no interior do Paraná.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí.