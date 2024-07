JD1TV: Traficante inova escondendo cocaína em gesso, mas é preso na BR-262, em Terenos

Encomenda de drogas foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal, que durante a tarde desta sexta-feira (26), encontrou entorpecentes escondidos em um gesso no braço de um jovem, de 21 anos, durante uma abordagem na BR-262, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pelo órgão, a equipe estava realizando uma abordagem de rotina, quando os policiais visualizaram um carro com placas bolivianas e deram ordem de parada.

Durante a vistoria de documentação, os agentes notaram que havia um passageiro, no banco de traseiro, com braço engessado de maneira suspeita.

Questionado sobre o que havia acontecido, ele rapidamente confessou que estava transportando 2kg de pasta base de cocaína sob o gesso, onde a droga seria entregue em Campo Grande. Ele afirmou que pegou o entorpecente em Miranda.

Os outros dois ocupantes do veículo foram 'isentados' pelo traficante, alegando que apenas pegou carona com eles e que as testemunhas não estavam envolvidas no crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.

