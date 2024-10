Jovens em moto morrem atropelados por carreta em Três Lagoas

José Artur da Silva, de 18 anos, e Carlos André da Silva, de 19 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (13), após serem atropelados por uma carreta na Avenida Ranulpho Marques Leal, cruzamento com a Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, em Três Lagoas.

Os dois estavam em uma motocicleta e seguiam pela rua Bernardino Rodrigues Montalvão, quando entraram na avenida sem respeitar a placa de sinalização, e atingiram a lateral da carreta, sendo atropelados pela carreta.

Conforme o site 24h News MS, o motorista da carreta, de 39 anos, explicou que seguia para uma empresa de celulose na cidade e estava transportando tijolos refratários, e sentiu o impacto na lateral do veículo.

Ao descer para verificar o que havia acontecido, ele encontrou a motocicleta caída e José e Carlos com ferimentos graves. Mesmo com o acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os jovens não resistiram e faleceram no local. O motorista também permaneceu prestando auxílio.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e fizeram todos os levantamentos referente ao acidente.

